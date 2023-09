Salute: BioNTech vuole sviluppare un vaccino contro il vaiolo delle scimmie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'azienda per le biotecnologie tedesca BioNTech ha comunicato che intende sviluppare un vaccino a mRna contro il vaiolo delle scimmie, sostenuta dalla Coalizione per le innovazioni nella preparazione alle epidemie (Cepi) con fino a 84,3 milioni di dollari nell'ambito di un partenariato. BioNTech ha aggiunto che è in preparazione uno studio clinico di Fase 1-2 per il programma di vaccinazione contro la malattia. (Geb)