Migranti: Calenda, trattenimenti e rimpatri? Sarà numero irrilevante rispetto agli arrivi

24 luglio 2021

- "Quello che accadrà, caro Foti, è che il numero delle persone trattenute e rimpatriate sarà irrilevante rispetto agli arrivi", scrive su X il leader di Azione, Carlo Calenda, replicando al presidente del deputati di Fd'I, Tommaso Foti, in merito alle norme del governo contro l'immigrazione illegale. "Ci aspettiamo un report puntuale, altrimenti è solo inutile fuffa come il reato universale di scafismo? A proposito, quanti scafisti sono stati catturati dai nostri incursori all'estero dall’entrata in vigore di quel reato?", conclude Calenda. (Rin)