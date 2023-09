Russia: Putin, prevediamo crescita del Pil del 2,5-2,8 per cento entro fine 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La crescita del Pil della Russia potrebbe arrivare al 2,5-2,8 per cento entro la fine dell'anno. E' quanto ha affermato il presidente russo Vladimir Putin nel corso di una riunione governativa sulla legge di bilancio per il 2024. Come ha aggiunto il presidente, il Pil russo ha raggiunto il livello del 2021 e ora è importante creare le condizioni per un ulteriore sviluppo economico a lungo termine. "L'attuale situazione economica è generalmente stabile ed equilibrata (...) Vorrei dire che su una serie di indicatori chiave la situazione è molto migliore delle precedenti stime e previsioni", ha osservato il leader del Paese. (Rum)