Scuola: M5s, dimezzano soldi a quelle alluvionate e ci distraggono con voto in condotta

- Per gli esponenti del Movimento cinque stelle in commissione Istruzione alla Camera "è francamente incredibile che un ministro dell'Istruzione sbandieri come una rivoluzione un finanziamento, che altro non è se non una piccola partita di giro, come fa Valditara quando parla della sua 'Agenda Sud'. Ma qui c'è un aggravante straordinaria: i soldi citati dal decreto Caivano per finanziare per la lotta alla dispersione al Sud provengono in gran parte dal dimezzamento delle risorse per le scuole alluvionate dell'Emilia-Romagna". I parlamentari del M5s aggiungono: "E non ci vengano a dire che si tratta di risparmi di spesa perché su quei soldi quelle comunità scolastiche contavano per tutto il 2023. Anziché distrarre l'opinione pubblica con il voto in condotta diano risposte su questo. Il fatto che il tutto avvenga proprio mentre lo stesso Valditara partecipa all'inaugurazione dell'anno scolastico da Forlì, proprio cioè da quei territori colpiti da un evento così devastante, aggiunge solo tristezza e amarezza a una vicenda che segna ancora una volta tutta l'inadeguatezza di un ministro e di tutto il governo quando si parla di scuola pubblica".(Rin)