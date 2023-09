Governo: Marti (Lega), su scuola norme buonsenso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi, in Consiglio dei ministri, "altri passi avanti importanti per il mondo della scuola: la riforma del voto in condotta, utile a sensibilizzare e responsabilizzare gli studenti, e quella dell'istruzione tecnica e professionale, che crea ulteriore sinergia tra scuola e impresa. È importante, sia per i ragazzi che per le aziende e l'economia del nostro Paese, sostenere e divulgare già a scuola la 'cultura del lavoro', incentivando così la competitività del nostro sistema produttivo. Grazie alla Lega al governo, ancora una volta norme di buonsenso per la formazione e il futuro dei nostri giovani". Lo dichiara, in una nota, il senatore della Lega, Roberto Marti, presidente della commissione Cultura e Istruzione a palazzo Madama. (Com)