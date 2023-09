Francia: TikTok denunciato da genitori di una ragazza morta suicida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il social network TikTok è stato denunciato in Francia dai genitori di una ragazza che nel 2021 si è tolta la vita. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv", spiegando che secondo il padre e la madre dell'adolescente l'algoritmo di TikTok avrebbe influenzato la giovane nella decisione di togliersi la vita, promuovendole video incentrati sull'argomento. La denuncia dei genitori è stata presentata per "istigazione al suicidio", "propaganda di mezzi per togliersi la vita" e "non assistenza a persona in pericolo". La ragazza, che viveva nel dipartimento del Bouches-du-Rhone, prima di compiere il gesto estremo aveva pubblicato su TikTok un video in cui parlava dei suoi problemi.(Frp)