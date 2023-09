Sicurezza: Fontana aggiornamento nuovo codice della strada era necessario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sicuramente "era necessario aggiornarlo, tenendo conto dei gravi eventi che si stanno verificando, sempre più numerosi sulle nostre strade". Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, a margine dell'evento "impatto delle bonifiche ambientali sul global health" rispondendo in merito alla notizia dell'approvazione, da parte del consiglio dei ministri, del nuovo Codice della strada che, a ottobre inizierà l'iter per l'approvazione da parte del parlamento. "Chiaro che però, accanto all'aggiornamento del Codice, bisogna cercare di fare in modo che la gente inizi a guidare in maniera più attenta e soprattutto meno spericolata - ha spiegato Fontana - perché alla base di tutto il più delle volte c'è la disattenzione o l'eccessiva pericolosità con cui si guida". (Rem)