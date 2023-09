Regno Unito: mercati si aspettano che Banca d'Inghilterra porti i tassi di interesse al 5,5 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I mercati finanziari e gli economisti si aspettano che la Banca d'Inghilterra aumenti i tassi di interesse di un altro quarto di punto nella riunione prevista per giovedì, portandoli al 5,5 per cento, il livello più alto dall'inizio del 2008. Tale aumento sarebbe il quindicesimo ma, secondo il quotidiano "Financial Times", potrebbe essere l'ultimo per un po' di tempo. In precedenza, il governatore dell’istituto, Andrew Bailey, aveva dichiarato che i tassi di interesse erano "molto più vicini al picco del ciclo". (Rel)