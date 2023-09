Vicenza: Gdf scopre pizzeria abusiva e lavoratore in nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I finanzieri della Tenenza di Noventa Vicentina hanno individuato, nel corso di un'operazione in materia di contrasto al lavoro nero, una pizzeria abusiva e un lavoratore in nero. I finanzieri hanno individuato una pizzeria abusiva all'interno di un giardino con la presenza di un lavoratore dipendente in nero. Il "giro pizza" era organizzato da un titolare di un'azienda agricola, che ha pagato le sanzioni, pari a 8.500 euro. (Rev)