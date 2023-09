Torino: Gros Pietro (Intesa-Sanpaolo), stiamo investendo risorse significative nell'Ia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La European Conference on Machine Learning and Principle and Practise of Knowledge Discovery è sicuramente la migliore occasione per discutere della situazione attuale dell’Ia e delle sue potenziali prospettive. Intesa-Sanpaolo sta investendo risorse significative in quest'area, poiché il nostro Gruppo considera l'Ia uno strumento estremamente potente, che diventerà una componente essenziale del nostro modo di lavorare e di fare business. Lo ha affermato il presidente di Intesa-Sanpaolo Gian Maria Gros-Pietro introducendo l'evento 'First International Special Day on AI for Financial Crime Fight'. "Abbiamo avviato diverse iniziative per valutare adeguatamente l'utilizzo dell'Ia in diversi contesti, dal credito alla gestione delle risorse umane, all'assistenza ai nostri clienti. Adotteremo l'Ia con la massima attenzione ai principi di correttezza e sorveglianza, perché siamo consapevoli dell'elevata sensibilità di questa materia. Inoltre, stiamo investendo molte risorse per utilizzare l'Ia nella lotta al crimine finanziario, dove può essere un fattore di svolta, come emergerà chiaramente in questo workshop. E' un approccio coerente con la vocazione di responsabilità sociale del nostro Gruppo", ha concluso Gros-Pietro. (Rpi)