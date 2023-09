Roma: Mattia (Pd), ad istituto Sereni episodio atroce e inquietante, solidarietà a preside

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, sulla mattanza di mucche avvenuta presso l'istituto agrario Emilio Sereni di Roma dichiara: "Un episodio atroce per la crudeltà perpetrata sugli animali e inquietante per la sede in cui si è consumato, ovvero nei pressi di una scuola, all'esterno dell'istituto agrario Emilio Sereni di Roma. Parliamo infatti di alcune mucche al centro dell'attività didattica degli studenti dell'istituto e che ora, oltre a vedersi violata una delle loro sedi di formazione in un modo così traumatico, saranno privati anche di importanti occasioni di apprendimento". "A loro, agli insegnanti e alla preside dell'istituto, Patrizia Marini, - aggiunge - vanno la mia solidarietà e vicinanza e auspico che la preside Marini sia ascoltata al più presto sull'accaduto nella Commissione Istruzione e Diritto allo Studio del Consiglio regionale per capire insieme come mettere in campo tutte le azioni volte ad evitare il ripetersi di simili episodi, nell'attesa che le Autorità competenti individuino i responsabili di questa barbarie". (Com)