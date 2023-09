© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anas comunica in una nota che sulla A4 Milano-Brescia, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21 di martedì 19 alle 5 di mercoledì 20 settembre, sarà chiusa la stazione di Seriate, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Brescia. In alternativa si consiglia di entrare verso Milano a Bergamo; verso Brescia a Grumello. (Com)