Medio Oriente: Save the Children, il 2023 è l'anno più letale per i bambini palestinesi

- Ad oggi, almeno 38 bambine e bambini palestinesi “sono stati uccisi dalle forze israeliane nella Cisgiordania occupata: il 2023 è l'anno più letale mai registrato”. Lo ha dichiarato Save the Children, l’organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare i bambini e le bambine a rischio e garantire loro un futuro, in un comunicato. Questo drammatico record è stato raggiunto questo mese in seguito alla morte di due ragazzi di 16 anni in due diversi momenti. In media, equivale a più di un minore palestinese ucciso a settimana. Quest'anno sono stati uccisi anche almeno sei bambini israeliani. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui si registra il record di vittime tra i minori in Cisgiordania, e questo rende evidente il peggioramento della sicurezza dei bambini in tutti i Territori palestinesi. (segue) (Com)