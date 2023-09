Medio Oriente: Save the Children, il 2023 è l'anno più letale per i bambini palestinesi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei bambini uccisi questo mese era stato intervistato da Save the Children l'anno scorso: le sue parole esprimono le paure che i piccoli palestinesi affrontano quotidianamente. "Il mio sogno è poter guardare qualsiasi cosa mentre vado a scuola, come gli uccelli e la natura", aveva raccontato Yousef. "Voglio vedere le cose che ho sempre immaginato. Non voglio sentire l'odore del gas o vedere soldati ovunque. Non voglio avere paura di uscire. Non voglio che mia madre abbia paura che io mi faccia male o che vaghi per le strade a cercarmi, temendo che io sia stato ferito dai soldati israeliani". Ad oggi, il bilancio dei bambini morti in tutti i Territori palestinesi occupati (Cisgiordania e Gaza) è già di almeno 44 vittime, tra cui almeno sei uccisi a Gaza. Questa cifra è di poco inferiore ai 45 bambini palestinesi uccisi in tutti i Territori palestinesi nel 2022. L'anno scorso sono stati uccisi anche due bambini israeliani. (segue) (Com)