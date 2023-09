Medio Oriente: Save the Children, il 2023 è l'anno più letale per i bambini palestinesi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinque dei minori palestinesi uccisi quest'anno avevano meno di 12 anni e tre meno di otto, il più piccolo aveva solo due anni. A luglio, almeno quattro bambini palestinesi sono stati uccisi a Jenin durante la più grande operazione militare israeliana in Cisgiordania degli ultimi 20 anni, che ha comportato un pesante uso della forza, compresi gli attacchi aerei. "Ogni tanto mi siedo da sola nella stanza e inizio a piangere. Piango per tutto quello che ci è successo. Sogno ogni giorno quello che è successo. Non dormo fino all'alba, finché non mi assicuro che non tornino a prenderci", ha raccontato Amina,15 anni, che ha vissuto l'operazione militare di Jenin. "Le mie figlie non sono più le stesse, la mia bambina di sette anni ora si rifiuta di uscire di casa da sola. E quando le bambine sentono che i militari stanno entrando nel campo, iniziano a piangere, vorrebbero scappare", ha detto la mamma di Amina. (segue) (Com)