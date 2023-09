Medio Oriente: Save the Children, il 2023 è l'anno più letale per i bambini palestinesi (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stiamo affrontando l'anno più letale in Cisgiordania, ancora una volta, e mancano ancora diversi mesi alla fine dell'anno. Si tratta di una tendenza allarmante. Quest'anno è stato segnato da un uso senza precedenti della forza e da un numero record di morti di bambine e bambini da quando questo dato viene rilevato. Le menomazioni e le uccisioni di minori devono finire", ha dichiarato Jason Lee, direttore di Save the Children per i Paesi Bassi. Save the Children esorta la fine immediata dell'uso eccessivo della forza contro i bambini da parte delle forze israeliane. Allo stesso tempo, l'organizzazione chiede un'indagine immediata e indipendente sull'uccisione di tutte le bambine e i bambini e che si prenda consapevolezza della situazione. Finché persisterà una cultura dell'impunità, è probabile che i cicli di violenza continueranno. Senza un immediato cambio di rotta, i bambini continueranno a pagarne il prezzo con le loro vite. Il governo di Israele deve proteggere i bambini e limitare l'uso della forza in linea, con i suoi obblighi di diritto internazionale. (segue) (Com)