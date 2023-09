Medio Oriente: Save the Children, il 2023 è l'anno più letale per i bambini palestinesi (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Save the Children lavora con i bambini palestinesi fin dagli anni cinquanta, con una presenza permanente nei Territori palestinesi occupati dal 1973. I team dell'organizzazione lavorano in tutto il territorio palestinese, con oltre 30 partner, per garantire che i bambini sopravvivano, abbiano la possibilità di imparare, siano protetti da ogni tipo di abuso e che tutti gli attori si impegnino a rispettare la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia (Uncrc). (Com)