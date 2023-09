Industria: D’Alò (Fim Cisl), serve subito un piano nazionale per la siderurgia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il settore siderurgico "vive a velocità diverse tra grandi crisi da una parte e ottimi risultati dall'altra, ha bisogno di un piano nazionale - da noi chiesto da tempo - che possa affrontare le varie criticità in maniera coordinata”. Così il segretario nazionale della Fim Cisl, Valerio D’Alò, alla due giorni di meeting a Bergamo, organizzato da IndustriAll Global Union della rete mondiale di Tenaris-Ternium a cui partecipano oltre ai delegati italiani di Tenaris, quelli di Argentina, Canada, Guatemala, Romania e altri in collegamento da Brasile e Indonesia In Italia. “È un momento storico in cui la siderurgia sta vivendo cambiamenti epocali rivolti a una produzione sostenibile e con fonti energetiche rinnovabili. È fondamentale, per le rappresentanze sindacali di un gruppo mondiale, ritrovarsi e confrontarsi su cosa accade nei vari paesi per poter mettere meglio a fuoco ciò che succede poi nel proprio”, ha aggiunto. Per Federico Frigeni, coordinatore nazionale Fim Cisl Tenaris: “Oggi finalmente dopo cinque anni di assenza, torna a riunirsi il comitato mondiale Tenaris. Per noi è un’occasione importante potersi incontrare e confrontare con i delegati e i sindacalisti delle altre realtà del gruppo Tenaris presenti nel mondo sulle varie situazioni lavorative, la sicurezza, gli investimenti e le difficoltà e lotte sindacali di ogni paese in cui è presente il gruppo. Spesso si tratta di le situazioni molto complicate, ed è importante quindi – ha continuato - che da questo comitato si possa costruire una rete di comunicazione e informazione snella che permetta in tempo reale di far conoscere a tutti i componenti le situazioni che vengono a determinarsi. Ci aspettano nuove sfide nella contrattazione aziendale e il comitato mondiale deve essere il giusto strumento di supporto alla loro realizzazione”. (segue) (Com)