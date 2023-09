Industria: D’Alò (Fim Cisl), serve subito un piano nazionale per la siderurgia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Barbara Arsieni, responsabile nazionale dell’ufficio internazionale della Fim: “La pandemia ha in parte fermato i lavori della rete globale di Tenaris-Ternium ma dobbiamo lavorare tutti insieme per rafforzare la rete globale mettendo al centro i protagonisti di questa rete: i delegati, che in tutto il mondo lavorano in Tenaris e che necessitano di avere una visione globale di quello che accade negli stabilimenti. Il confronto di questa due giorni servirà anche a questo e ad accresce lo scambio di buone prassi. Chiediamo – conclude - a Tenaris il riconoscimento della rete e auspichiamo che presto si possa giungere alla negoziazione di un accordo quadro mondiale, al fine di stabilire i migliori standard in materia di diritti sindacali, salute, sicurezza, pratiche ambientali e principi di qualità del lavoro”. (Com)