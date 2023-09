Roma: Legambiente, in tutte 13 centraline superati nuovi limiti europei per media annua (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La nuova direttiva europea - prosegue ancora - va nella giusta direzione, recepisce le indicazioni dell'Oms e prevede una drastica riduzione dell'inquinamento atmosferico; a Roma bisogna lavorare in fretta perché siano raggiunti gli obiettivi concretizzando tutti i progetti che si attendono anche da decenni, così evitiamo che la città continui ad essere tra i luoghi responsabili delle procedure di infrazione europee sulla qualità dell'aria ma soprattutto per una migliore qualità della vita. Se confrontiamo oggi i dati delle polveri sottili e biossido di azoto, tutte le 13 centraline Arpa romane superano di gran lunga i nuovi limiti così come è oltre i limiti il dato medio annuale complessivo; una situazione evidentemente di emergenza contro la quale contrapporre le politiche di mobilità sostenibile, a partire dalla prevista Fascia Verde, la Congestion Charge e tutte le tranvie che potranno essere realizzate con i fondi del Pnrr". All'appuntamento hanno preso parte tra gli altri Eugenio Patanè assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Simone Nuglio ufficio nazionale di Legambiente, Anna Becchi Streets for Kids Clean Cities Campaign, Valerio Gatto Cittadini per l'Aria, Alessandra Grasso Salvaiciclisti, Alessandra Bonfanti Legambiente (Com)