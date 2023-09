Camera: ecco le discussioni generali oggi in Aula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono svolte oggi, nell'Aula della Camera, le discussioni generali legate alla proposta di legge sull'introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche (già approvata dal Senato), alla proposta di legge costituzionale di modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva (approvata, in prima deliberazione dal Senato e dalla Camera e approvata, in seconda deliberazione, con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, dal Senato) ed alle mozioni concernenti iniziative in materia di sicurezza sul lavoro. (Rin)