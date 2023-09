Libia-Italia: ambasciata a Tripoli, a Derna anche i palombari della Marina militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono impegnati a Derna, città della Cirenaica, regione orientale della Libia, anche i palombari della Marina militare italiana, specializzati nelle operazioni subacquee. Lo ha reso noto l'ambasciata d'Italia a Tripoli su X (piattaforma precedentemente nota come Twitter). Nei giorni scorsi sono giunti nel Paese nordafricano due unità navali della Marina militare, Nave San Giusto e Nave San Marco, e C 130J dell'Aeronautica militare con mezzi, materiali e soccorritori di Vigili del Fuoco e Protezione civile per dare sostegno alla città di Derna, devastata dal passaggio del ciclone sub-tropicale "Daniel", costato la vita a oltre 11 mila persone. (Res)