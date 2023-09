Ue: Commissione riceve seconda richiesta pagamento Pnrr Slovenia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea ha ricevuto la seconda richiesta di pagamento della Slovenia nell'ambito dello Strumento di ripresa e resilienza. La seconda e la terza rata della sovvenzione e la prima rata del prestito, che sono state riunite in un'unica richiesta di pagamento, riguardano 41 tappe fondamentali e 3 obiettivi, si legge in una nota della Commissione Ue. "Si tratta di importanti investimenti nella trasformazione digitale delle imprese e dei loro ecosistemi innovativi, ma anche nelle ferrovie, negli edifici sostenibili, nelle reti elettriche, nelle infrastrutture per le acque potabili e reflue, nell'efficienza energetica nei settori del turismo e della cultura e negli investimenti in nuove infrastrutture informatiche per le autorità pubbliche", precisa la nota di Bruxelles. La richiesta di pagamento comprende anche una serie di riforme trasformative che riguardano l'e-government, l'istruzione superiore, la gestione delle risorse idriche e la promozione delle energie rinnovabili e dei carburanti alternativi nel settore dei trasporti. "Queste riforme completeranno le tappe già raggiunte e contribuiranno a rendere la Slovenia più verde e più efficiente nelle attività commerciali", continua la nota. La Commissione europea valuterà ora la richiesta di pagamento della Slovenia e invierà la sua valutazione preliminare al Comitato economico e finanziario del Consiglio Ue. (Beb)