Russia: ambasciatore russo Vaticano, Papa interessato a mantenimento pace in Ucraina

- Papa Francesco ha espresso interesse a continuare la missione di mantenimento della pace del cardinale Matteo Zuppi in Ucraina. Lo ha detto all'agenzia di stampa "Ria Novosti" l'ambasciatore russo in Vaticano, Ivan Soltanovskij, che ha presentato oggi le lettere credenziali al pontefice. Il diplomatico ha aggiunto di aver discusso con il segretario di Stato del Vaticano, Pietro Parolin, di questioni relative all’agenda internazionale, tra cui la situazione in Ucraina. (Rum)