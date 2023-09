Etiopia: Onu denuncia conflitto "su scala nazionale", violazioni proseguono nonostante l'accordo di pace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Etiopia continuano a verificarsi gravi violazioni nonostante l'accordo di pace siglato nel novembre scorso a Pretoria. Lo hanno denunciato gli esperti dei diritti delle Nazioni Unite, avvertendo che il conflitto si sta diffondendo in tutto il Paese e sta mettendo a rischio la stabilità regionale. "Le ostilità in Etiopia sono ora su scala nazionale, con violazioni significative in aumento soprattutto nella regione di Amhara, ma in corso anche in Oromia e altrove", ha affermato in un rapporto la Commissione di esperti sui diritti umani sull'Etiopia, sostenuta dalle Nazioni Unite. "Il rischio per lo Stato, per la stabilità regionale e per il godimento dei diritti umani nell'Africa orientale non può essere sottovalutato", aggiunge il rapporto. Nel suo rapporto di 21 pagine, la Commissione ha documentato le atrocità di vasta portata perpetrate da tutte le parti in conflitto dal 3 novembre 2020. Queste includono uccisioni di massa, stupri, sottrazione di cibo, distruzione di scuole e strutture mediche, sfollamenti forzati e detenzioni arbitrarie. “Sebbene la firma dell’accordo abbia in gran parte messo a tacere le armi, non ha risolto il conflitto nel nord del Paese, in particolare nel Tigrè, né ha portato ad alcuna pace globale. La situazione in Etiopia rimane estremamente grave”, ha affermato il presidente della Commissione, Mohamed Chande Othman, nel presentare il rapporto. (segue) (Res)