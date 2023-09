Etiopia: Onu denuncia conflitto "su scala nazionale", violazioni proseguono nonostante l'accordo di pace (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

L'ultimo rapporto della Commissione, presentato al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite, ha confermato che le truppe eritree e i membri delle milizie amhara continuano a commettere gravi violazioni nel Tigrè, tra cui lo stupro sistematico e la violenza sessuale su donne e ragazze, in violazione degli impegni assunti dal governo federale in materia di diritti umani e integrità territoriale. La Commissione ha inoltre denunciato episodi di arresti, detenzioni e torture di civili da parte delle forze governative in Oromia e sta già ricevendo numerose segnalazioni credibili di violazioni contro i civili nella regione di Amhara dopo la proclamazione dello stato di emergenza, nell'agosto scorso. "Non possiamo sottovalutare la gravità delle violazioni perpetrate in Etiopia da tutte le parti durante il recente conflitto. Particolarmente preoccupante è il fatto che alcuni di questi crimini siano tuttora in corso, in particolare lo stupro e la violenza sessuale contro donne e ragazze da parte delle forze eritree nel Tigrè", ha affermato la commissaria Radhika Coomaraswamy. "La continua presenza di truppe eritree in Etiopia è un chiaro segno non solo di una radicata politica di impunità, ma anche del continuo sostegno e tolleranza di tali violazioni da parte del governo federale", ha aggiunto, denunciando che le atrocità hanno devastato le comunità e hanno gravemente eroso il tessuto della società. "Intere famiglie sono state uccise, parenti costretti ad assistere a crimini orribili contro i loro cari, mentre intere comunità sono state sfollate o espulse dalle loro case; molti hanno troppa paura di tornare, altri non sono in grado di farlo. È probabile che il trauma, sia individuale che collettivo, persista per generazioni. La necessità di un processo credibile, inclusivo e significativo di verità, giustizia, riconciliazione e guarigione non è mai stata così urgente", ha aggiunto Coomaraswamy.