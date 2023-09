Fisco: Fenu (M5s), con concordato governo fa "estorsione di Stato"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Registriamo che il governo Meloni, dopo la grave e irresponsabile sparata sulle tasse come 'pizzo di Stato', adesso è arrivato ad articolare un meccanismo fiscale che nella pratica si tradurrà in una vera e propria 'estorsione di Stato'. Parliamo del concordato preventivo biennale per le partite Iva, uno dei cosiddetti 'fiori all'occhiello' della delega fiscale governativa, in realtà una rabberciata copia del concordato biennale già sperimentato 20 anni fa dall'allora ministro Tremonti, che si risolse in un totale fallimento". Lo comunica, in una nota, Emiliano Fenu, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Finanze della Camera. "Come emerge da autorevoli analisi apparse sulla stampa specializzata - ha continuato il parlamentare -, per determinare il 'successo' del nuovo concordato preventivo sarà cruciale la percezione del rischio di essere sottoposti a controlli e accertamenti che avranno le partite Iva che decidono di non aderire. Alcuni organi di stampa, a tal proposito, parlano di un Fisco che avrà bisogno di comunicare bene questa 'minaccia'. Una minaccia? Ma stiamo scherzando. Ricapitolando: l'Agenzia delle entrate invierà alla partita Iva una proposta di adesione in base alla quale il contribuente potrà dichiarare per due anni lo stesso reddito e pagare le stesse imposte tranne l'Iva. Il contribuente potrebbe decidere di non aderire alla proposta, perché magari non si fida del calcolo fatto dall'Agenzia delle entrate, o perché prevede una diminuzione del reddito negli anni successivi, o perché il regime non è tanto vantaggioso. A quel punto, per come il meccanismo è in costruzione, il contribuente stesso si esporrà al rischio/certezza di subire un accertamento". L'esponente del M5s ha proseguito: "Mentre per le grandi imprese la promessa di condono preventivo verrà mantenuta, con la 'cooperative compliance' che non prevede alcun particolare obbligo di adesione, ma offre in cambio tanta convenienza, per le piccole e meno fortunate partite Iva, le stesse a cui la Meloni parlò di 'pizzo di Stato', il governo riserva una promessa di condono che non verrà mantenuta e che per funzionare dovrà tradursi per forza di cose in un'estorsione: o aderisci o ti accerto. Che bella visione di un fisco moderno".(Com)