Speciale energia: Germania, direttore intelligence, Russia e Cina principali minacce informatiche

- Kahl ha proseguito: “Di conseguenza, anche Stati che dispongono di mezzi limitati per gli armamenti convenzionali stanno investendo specificamente nelle loro capacità informatiche, al fine di ottenere conquiste territoriali virtuali”. Per esempio, si tratta di Corea del Nord, Vietnam e soprattutto Iran, dove operano “gruppi di pirati informatici di prima classe sostenuti dalle agenzie di intelligence”. Per il direttore del Bnd, gli obiettivi degli attacchi informatici di Stato contro la Germania sono istituzioni, pubblica amministrazione, infrastrutture, fornitori di energia e sempre più le aziende. Al riguardo, Kahl ha osservato: “Probabilmente, il Santo Graal digitale non si trova più in qualche ministero, ma in uno dei campioni nascosti tra le piccole e medie imprese tedesche”. (Geb)