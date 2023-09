Speciale energia: ministro turco Bayraktar, completate ispezioni oleodotto Kirkuk-Ceyhan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le ispezioni tecniche dell’oleodotto Kirkuk-Ceyhan, che collega il Kurdistan iracheno alla Turchia, sono state completate e l’infrastruttura sarà presto pronta per essere nuovamente operativa. Lo ha dichiarato il ministro turco dell’Energia, Alparslan Bayraktar, in un comunicato stampa. I controlli, ha precisato il ministro, sono stati effettuati da una “società indipendente”, che attualmente “sta elaborando il rapporto” relativo alle ispezioni. La Turchia aveva sospeso le importazioni di gas dalla Regione autonoma del Kurdistan iracheno lo scorso 25 marzo, dopo che una sentenza della Corte internazionale di arbitrato (Cii), con sede a Parigi, aveva imposto ad Ankara di pagare una compensazione al governo dell’Iraq, per aver importato petrolio dalla Regione autonoma del Kurdistan senza l’approvazione delle autorità federali di Baghdad, tra il 2014 e il 2018. Dopo tale sospensione, la Turchia aveva avviato lavori di manutenzione sull’oleodotto, precisando che l’infrastruttura, che attraversa aree attive dal punto di vista sismico, avrebbe potuto essere stata danneggiata dal terremoto dello scorso 6 febbraio. Alla fine di agosto, l’Unione dei produttori di petrolio della regione del Kurdistan aveva dichiarato che la sospensione delle esportazioni di oro nero dalla regione aveva causato alle casse pubbliche irachene perdite per circa 4 miliardi di dollari. (Tua)