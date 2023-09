Speciale energia: Russia, Grossi (Aiea), commercio di tecnologia nucleare con Corea del Nord è inconcepibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, ha definito “inconcepibile” l’ipotesi che la Russia operi un commercio di tecnologia bellica nucleare con la Corea del Nord. Grossi, in un'intervista concessa all'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap, ha ricordato che la Russia è uno Stato riconosciuto nel Trattato di non proliferazione nucleare, al contrario della Corea del Nord. (Git)