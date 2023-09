Speciale energia: Iran, Grossi (Aiea) esorta Teheran a riesaminare decisione su ispettori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea), Rafael Mariano Grossi, ha condannato la decisione dell'Iran di ritirare la designazione di alcuni ispettori esperti annunciata da Teheran. In una nota diramata dalla Aiea, Grossi ha invitato il governo iraniano a riconsiderare la sua decisione e a riprendere un percorso di cooperazione con l'Agenzia. "La Repubblica islamica dell’Iran mi ha informato della sua decisione di ritirare la designazione di diversi ispettori esperti dell’Agenzia incaricati di condurre attività di verifica in Iran ai sensi dell’accordo di salvaguardia del Trattato di non proliferazione (Tnp)", si legge. Grossi fa sapere che si tratta di ispettori "tra i più esperti dell'Agenzia con conoscenze uniche nella tecnologia di arricchimento. Hanno condotto un lavoro di verifica essenziale presso gli impianti di arricchimento in Iran che sono sotto la tutela dell’Agenzia". (Res)