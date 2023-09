Speciale energia: Regno Unito, sindacato Unite lancia iniziative per chiedere politiche energetiche più radicali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Uno dei principali sindacati del Regno Unito e sostenitore del Partito laborista, Unite, sta avviando campagne in numerose circoscrizioni industriali nel Paese, chiedendo politiche più radicali su energia, industria siderurgica e occupazione “verde”. Lo ha riferito il quotidiano "The Guardian". La leader di Unite, Sharon Graham, critica nei confronti del leader laborista Keir Starmer, ha dichiarato che i finanziamenti destinati al Partito laborista saranno reindirizzati a fare pressione sulla pubblica opinione affinché il Labour modifichi la sua posizione su questioni chiave, inclusa la nazionalizzazione energetica. "Stiamo dirottando parte dei fondi che avremmo probabilmente dato al Partito laborista per avviare tre campagne principali che inizieremo nelle circoscrizioni del cosiddetto 'muro rosso', dove questi sono i temi più importanti per gli elettori", ha detto Graham, aggiungendo che se il partito di Starmer non si impegna su questi temi, "sarà difficile per loro vincere". (Rel)