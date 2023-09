Speciale energia: Acs e Vinci consolidano alleanza in rinnovabili con sviluppo di 500 megawatt

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La spagnola Acs e la francese Vinci hanno firmato quest'estate lo sviluppo dei primi 500 megawatt (MW) di energie rinnovabili nell'ambito dell'alleanza siglata alla fine del 2021, quando il gruppo francese ha acquisito dalla società iberica la maggior parte della sua divisione Servizi Industriali (Cobra) per 4,9 miliardi di euro. Lo riferisce il quotidiano "El Economista". L'accordo prevedeva, inoltre, un importo variabile e, parallelamente, la creazione da parte di Vinci e Acs di una joint venture che ha il diritto di acquistare, a prezzo di mercato, gli asset di energia rinnovabile sviluppati, finanziati, costruiti e collegati alla rete da Cobra negli otto anni e mezzo successivi alla transazione. Il gruppo francese deterrà una quota del 51 per cento e quello spagnolo del 49 per cento. Vinci prevede di avviare nei prossimi mesi attraverso Cobra nuovi progetti di installazione di impianti fotovoltaici in Spagna e Brasile per una capacità di 1,4 gigawatt (GW). (Spm)