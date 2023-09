Roma: insieme per vincere, domenica II edizione "SarkRace", corsa o passeggiata per ricerca e cura sarcoma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo lo straordinario successo della scorsa edizione, con circa 400 partecipanti, tra pazienti, medici, amici, studenti, volontari e cittadini provenienti da tutta Italia, si riaffaccia a Roma la SarkRace, un evento sportivo amatoriale aperto a tutti, per sensibilizzare e raccogliere fondi per la ricerca e la cura dei sarcomi dei tessuti molli, rara forma di tumore, dalla complessa gestione clinica. L’appuntamento - informa una nota dell'Associazione Sarknos - è per domenica 24 settembre 2023, con partenza alle 10:00 da via Àlvaro del Portillo, 5, sede del Cesa, Centro per la salute dell’anziano della Fondazione Policlinico Universitario Campus bio-medico. Il percorso si svolge all’interno della Riserva naturale di Decima Ma-lafede lungo un tragitto di 5 km. Al termine della manifestazione sportiva, saranno premiati i primi tre classificati e verranno do-nati alcuni gadget ricordo per tutti i partecipanti. L’evento, ideato ed organizzato dall’Associazione Sarknos, in collaborazione con la Fondazione Policlinico Universitario Campus bio-medico, è patrocinato dalla regione Lazio, dal municipio IX di Roma Capitale e da Favo (Federazione italiana delle Associazioni di volontariato in oncologia). Numerose le autorità istituzionali che hanno abbracciato l’iniziativa e non hanno voluto mancare a questo appuntamento di solidarietà, impegno, testimonianza e sensibilizzazione. Saranno presenti la senatrice Paola Binetti (presidente onorario Associazione Sarknos), l'onorevole Luciano Ciocchetti (vicepresidente XII commissione Affari sociali della Camera dei deputati), l'onorevole Massimiliano Maselli (assessore a Servizi sociali, Disabilità, Terzo settore, Servizi alla persona della regione Lazio), l'onorevole Marco Bertucci (presidente IV commissione Bilancio della regione Lazio), l'ingegner Carlo Tosti (presidente della Fondazione Policlinico Universitario Campus bio-medico), il dottor Patrizio Chiarappa (assessore Sport e Grandi eventi municipio IX comune di Roma). La "iena" Filippo Roma, da sempre amico e sostenitore dell’associazione Sarknos, condurrà la giornata in tutti i suoi momenti e sviluppi. Le iscrizioni sono aperte al costo di 10 euro. Il ricavato verrà interamente devoluto per le attività di ricerca e di cura del sarcoma. Per info e iscrizioni: amministrazione@sarknos.it(Com)