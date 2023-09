Migranti: Commissione Ue, esploreremo possibilità su missione navale Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione europea esplorerà la possibilità di intensificare le missioni navali per gestire il fenomeno migratorio. Lo ha detto la portavoce della Commissione europea per le migrazioni, Anitta Hipper, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Per quanto riguarda la missione navale in quanto tale, dove è presente, è stato sottolineato che intensificheremo la sorveglianza delle frontiere in mare e la sorveglianza aerea, anche con Frontex, ed esploreremo le possibilità di missioni navali su questo fronte. Le discussioni continueranno a questo proposito", ha affermato la funzionaria europea senza specificare la possibilità del blocco navale di cui si è parlato negli ultimi giorni. "Abbiamo effettuato 2853 mila ricollocamenti, ma altri trasferimenti sono in corso da parte degli Stati membri. Oltre 1159 candidati sono stati trasferiti dall'Italia agli Stati membri", ha poi aggiunto Hipper spiegando i risultati del Meccanismo volontario di solidarietà dal giugno 2022. (Beb)