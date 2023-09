Pakistan: Corte suprema riprende udienze su ricorsi contro legge che limita poteri giudice capo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema del Pakistan ha ripreso oggi le udienze sui ricorsi contro la legge Supreme Court (Practice and Procedure) Act, che limita i poteri del giudice capo. La questione è affidata a un collegio plenario composto dal giudice capo, Qazi Faez Isa, e da altri 14 giudici (Sardar Tariq Masood, Ijazul Ahsan, Syed Mansoor Ali Shah, Munib Akhtar, Yahya Afridi, Aminuddin Khan, Sayyed Mazahar Ali Akbar Naqvi, Jamal Khan Mandokhel, Muhammad Ali Mazhar, Ayesha A. Malik, Athar Minallah, Syed Hasan Azhar Rizvi, Shahid Waheed e Musarrat Hilali). La formazione del collegio è stato il primo atto compiuto da Isa, che ha giurato ieri come nuovo giudice capo e il cui mandato scadrà nell’ottobre del 2024. La controversa legge limita il potere del giudice capo di avviare un’azione legale nella sua capacità individuale, consentendolo solo all’interno di un collegio con altri due giudici anziani. Inoltre, dispone che contro l’iniziativa motu proprio si possa ricorrere in appello entro 30 giorni e che in caso di ricorso debba essere convocata un’udienza entro 14 giorni, affidata anch’essa a un collegio di tre giudici. (segue) (Inn)