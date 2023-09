Pakistan: Corte suprema riprende udienze su ricorsi contro legge che limita poteri giudice capo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge è stata approvata nel contesto della crisi politica che il Paese sta vivendo da un anno e mezzo e in cui i rapporti tra le istituzioni sono stati spesso conflittuali. Varata a marzo dal parlamento su iniziativa del governo allora guidato da Shehbaz Sharif, la legge è stata rinviata alle camere dal presidente della Repubblica, Arif Alvi, che aveva evidenziato il rischio di una lesione dei principi di indipendenza della magistratura e separazione dei poteri. Dopo una nuova approvazione parlamentare, è entrata vigore il 21 aprile. Secondo la Lega Musulmana del Pakistan Nawaz (Pml-N) che l’ha promossa, la legge rispondeva all’obiettivo di privilegiare la collegialità e la trasparenza dopo alcuni presunti abusi. Per il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti), all’opposizione, si trattava invece di un attacco al sistema giudiziario. (Inn)