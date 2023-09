Bosnia: ministro Interno Repubblica Srpska, Schmidt voleva provocare incidenti venendo a Banja Luka

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante della comunità internazionale in Bosnia Erzegovina, Christian Schmidt, decidendo di andare a Banja Luka, voleva provocare degli incidenti. Lo ha affermato il ministro dell’Interno della Repubblica Srpska (entità serba del Paese), Sinisa Karan, aggiungendo che Schmidt con la sua decisione "ha messo in pericolo la propria sicurezza", poiché l'opinione pubblica "non lo sostiene". Il ministro ha quindi invitato l'Alto rappresentante a rispettare le leggi dell'entità e in futuro a dimostrare "senso di responsabilità verso tutti, non facendo queste mosse". Schmidt ha incontrato ieri il vescovo di Banja Luka, Franjo Komarica, per quella che è stata la sua prima visita da quando il presidente della stessa entità, Milorad Dodik, ha affermato che il rappresentante europeo "non può entrare e incontrare nessuno nella Repubblica Srpska". (Seb)