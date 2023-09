Migranti: Commissione Ue, piano 10 punti per Lampedusa a Consiglio Affari interni del 28 settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il piano di 10 punti per Lampedusa ha come obiettivo l'intervento di emergenza immediato per l'isola, "per fornire un sostegno concreto". Lo ha detto la portavoce della Commissione europea per le migrazioni, Anitta Hipper, nel corso della conferenza stampa giornaliera a Bruxelles. "Il processo è già in corso con le agenzie europee coinvolte, anche per aumentare e rafforzare il supporto delle agenzie e l'estensione ai Paesi terzi", ha aggiunto la funzionaria europea. "Sono in corso discussioni con le autorità italiane e con le agenzie, per vedere come possiamo sostenere al meglio e più velocemente il piano di cui si discuterà ulteriormente nel prossimo Consiglio Giustizia e affari interni del 28 settembre", ha poi spiegato Hipper. "Lavoreremo a stretto contatto con gli Stati membri per portare avanti tutti i punti del piano", ha concluso la portavoce della Commissione europea. (Beb)