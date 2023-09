Speciale energia: Bosnia, azienda distribuzione energia in cantone Sarajevo, pronti per stagione riscaldamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Toplane Sarajevo, l'azienda pubblica responsabile della distribuzione di energia termica del cantone della capitale della Bosnia Erzegovina, ha informato i propri utenti di essere "pronta" per l'inizio della prossima stagione di riscaldamento, precisando che tutti gli impianti "sono operativi". Lo riporta il sito informativo "Biznis". La compagnia, oltre a informare su precedenti attività di manutenzione ordinaria, investimento e ricostruzione degli impianti di riscaldamento, ha specificato che nel periodo dall'11 al 15 settembre è stato effettuato un test funzionale dell'impianto di riscaldamento centralizzato, come ultimo controllo tecnico prima dell'imminente stagione di riscaldamento. "Se si accerta che dopo il 20 settembre la temperatura media giornaliera dell'aria esterna sarà pari o inferiore a 12 gradi, l'azienda inizierà a fornire energia termica ai cittadini del cantone di Sarajevo prima del 15 ottobre, cioè prima della scadenza definita dal regolamento sulle condizioni generali per la produzione, fornitura e utilizzo dell'energia termica", si legge nel comunicato di Toplane Sarajevo. (Seb)