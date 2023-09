Migranti: Bonelli (Avs), leghisti vogliono cedere Lampedusa all'Africa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre a Pontida i leghisti chiedevano la restituzione dell'isola di Lampedusa all'Africa, Giorgia Meloni diceva un secco no alla redistribuzione dei migranti in Europa per andare in aiuto ai suoi alleati dell'estrema destra a partire da Orban che, non solo sono contro gli interessi dell'Italia, ma non rispettano i diritti umani". Lo afferma, in una nota, Angelo Bonelli, co-portavoce nazionale di Europa verde e deputato di Alleanza verdi e sinistra, che aggiunge: "E proprio in questa cornice di scarsa considerazione della dignità dell'essere umano, a Lampedusa Giorgia Meloni ha ribadito la svolta militare con la creazione di campi fino ad una detenzione di 18 mesi. Si tratta di una norma a dir poco vergognosa contro la quale ci opporremo con tutte le nostre forze, perché in tutto questo quadro drammatico di alleanze e trattative, di parole insufficienti e di inazione, stiamo parlando della vita di esseri umani". (Com)