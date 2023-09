Nepal: premier Dahal incontra segretario Onu Guterres

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Pushpa Kamal Dahal, a New York per partecipare alla 78ma sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite, ha incontrato il segretario generale dell’Organizzazione, Antonio Guterres. Il processo di pace in Nepal, le operazioni di peacekeeping, il cambiamento climatico, gli Obiettivi di sviluppo sostenibile e il finanziamento dello sviluppo sono stati i temi del colloquio, come riferisce il premier nepalese sul social network X. Guterres, si legge in una nota dell’Onu, ha ringraziato il Paese himalayano per il suo “significativo contributo” alle operazioni di mantenimento della pace. I due interlocutori, inoltre, hanno scambiato opinioni sulle sfide affrontate dai Paesi meno sviluppati e senza sbocchi al mare. Dahal parlerà all’Assemblea il 21 settembre. Domani sarà ospite di un ricevimento offerto dal presidente degli Stati Uniti, Joe Biden.(Inn)