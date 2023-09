Sanità: Comune Latina, prevenzione virus Dengue, nuovo ciclo disinfestazione contro zanzare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 18 settembre - spiega la nota - le zone interessate dalla disinfestazione saranno corso Matteotti, strada Epitaffio, via Romagnoli, via Piave e via Latina. Il 19 settembre, invece, le zone interessate saranno corso Matteotti, strada Epitaffio, via Diaz, via Medaglie d'oro, via Cesare Augusto e via Don Carlo Torello. Il 20 settembre la disinfestazione riguarderà via E. Filiberto, via Romagnoli, via Piave, via Latina, via Duca del Mare, via Volturno, via Garigliano, via Padre S. Agostino e via del Lido. Il 21 settembre verranno effettuate le disinfestazioni in via Duca del Mare, via Volturno, via Garigliano, via Padre S. Agostino , via del Lido, via Diaz, via Medaglie d'Oro, via C. Augusto, via Don C. Torello e SS.156. Infine - conclude la nota - il 22 settembre verranno interessate dalla disinfestazione Latina Scalo, Borgo Podgora, Tor Tre Ponti, Chiesuola, Borgo Piave, Borgo Santa Maria, Borgo Bainsizza, Borgo Montello, Borgo Faiti, Borgo San Michele, Borgo Isonzo, Borgo Sabotino, Borgo Le Ferriere, Borgo Grappa, i Quartieri Q4 e Q5 e Latina Mare. (Com)