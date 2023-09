Etiopia: epidemia di colera, almeno nove morti nella regione di Benishangul-Gumuz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove persone sono morte a causa di un'epidemia di colera nella regione nord-occidentale di Benishangul-Gumuz, in Etiopia. Lo ha riferito l'emittente televisiva statale "Etv", citando le autorità sanitarie locali, secondo cui circa 130 persone sono state infettate durante l'epidemia. Secondo l’Ufficio sanitario di Benishangul-Gumuz, sono stati segnalati casi in tre distretti. Nel frattempo, un'epidemia di colera ha ucciso anche nove rifugiati sudanesi nella regione nordoccidentale di Amhara, nel nord dell'Etiopia. I media locali affermano che l’epidemia di colera si è diffusa in 11 regioni dell’Etiopia nell’ultimo anno, uccidendo 320 persone. Due anni di guerra civile e la siccità hanno causato una grave crisi umanitaria nella regione. (Res)