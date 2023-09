Vaticano: Papa ha ricevuto ambasciatore russo presso la Santa Sede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina, il Santo Padre ha ricevuto in Udienza Ivan Soltanovsky, ambasciatore della Federazione russa presso la Santa Sede, in occasione della presentazione delle Lettere credenziali. Lo fa sapere la Sala Stampa vaticana. Ivan Soltanovsky è nato nel 1955.È sposato e ha una figlia. Si è laureato presso l'Università statale di Mosca per le Relazioni internazionali presso il ministero degli Affari esteri dell'Urss. È entrato nel servizio diplomatico nel 1977 e ha ricoperto degli incarichi presso: i Consolati generali in Karachi, Pakistan e in Calcutta, India; l'ambasciata in India; la Rappresentanza permanente presso l'Osce. Inoltre è stato: vice-rappresentante permanente presso la Nato; rappresentante presso il Consiglio d'Europa (dal 2015 al 2022). (Civ)