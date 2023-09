Colombia: delegazione governo e dissidenza Farc si incontrano per discutere avvio tavolo negoziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione del governo della Colombia e dello Stato maggiore centrale (Emc), principale fazione dissidente delle ex Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc) hanno avviato ieri un ciclo di riunioni di tre giorni a Suarez, nel dipartimento del Cauca, nel sud-ovest del Paese, per discutere di temi come la data di avvio del tavolo negoziale, cessate il fuoco e protezione della popolazione civile. Lo riferisce in una dichiarazione sul social network X l’Alto commissariato per la pace della Colombia. Il conflitto, nel frattempo, prosegue: il 16 settembre quattro membri dell’Esercito colombiano sono stati uccisi, secondo quanto riferito dalla forza armata, durante un’operazione di sicurezza contro l’ala dissidente Franco Benavides in una zona rurale del comune di Cumbitara, nel dipartimento di Narino. (segue) (Mec)