Piemonte: Coldiretti, nonostante clima buona qualità vendemmia

- Nonostante il clima la vendemmia Piemontese è di buona qualità. Lo hanno annunciato in una nota stampa Roberto Moncalvo presidente di Coldiretti Piemonte e Bruno Rivarossa delegato confederale. "L'inverno si è contraddistinto per l'assenza prevalente di precipitazioni, solo nei mesi di maggio e giugno è piovuto, seppur in modo non omogeneo sull'intero territorio regionale. Si è creata una situazione particolarmente articolata, a seconda delle zone, che va da fenomeni di leggero stress idrico, con piante che stentano, a zone con elevata presenza di germogli per l'abbondanza di riserve idriche. Anche quest'anno, dunque, saranno le capacità del viticoltore a fare la differenza applicando pratiche colturali che consentano di raccogliere le uve una volta raggiunta la vera maturità fenologica ed aromatica. Il vitivinicolo Piemontese conta 14 mila imprese, 43 mila ettari di superficie vitata ed attrae tanti giovani imprenditori che prendono in mano le redini delle aziende imprimendo una svolta innovatrice. L'elemento che caratterizza maggiormente la nuova stagione del vino italiano è l'attenzione verso la sostenibilità ambientale, le politiche di marketing ed il rapporto sempre più diretto con i consumatori", hanno concluso Moncalvo e Rivarossa. (Rpi)