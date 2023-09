Ucraina: Zelensky in visita negli Usa per assemblea generale Onu e incontro con Biden

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa settimana il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà a New York, dove interverrà all'Assemblea generale delle Nazioni Uniti, per poi spostarsi a Washington per incontrare l'omologo statunitense, Joe Biden. Come ha riferito il consigliere presidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, nel suo discorso all'Onu e nel confronto con Biden, Zelensky sarà la necessità di una vittoria imminente sulla Russia. In un'intervista all'emittente statunitense "Cnn" Podolyak ha detto che Zelensky utilizzerà la piattaforma per spiegare che "il sostegno all'Ucraina è un investimento nella stabilità, nelle regole globali e nel ripristino del diritto internazionale". Zelensky sottolineerà inoltre che "l'andamento di questa guerra sarà accelerato se l'Ucraina avrà abbastanza armi", ha affermato Podolyak. (Kiu)