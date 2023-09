Americhe: Osa, Almagro presenta oggi nuovo rapporto su situazione in Guatemala (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Arevalo ha sospeso temporaneamente la sua partecipazione al processo di transizione dei poteri, fino a quando “non verranno ristabilite le condizioni politiche e istituzionali necessarie”. Parlando il 12 settembre in conferenza stampa Arevalo ha chiesto le “immediate” dimissioni della procuratrice generale Consuelo Porras, del procuratore Rafael Curruchiche e del giudice Fredy Orellana, che ha definito “golpisti”. Si tratta dei giuristi dietro la decisone di sospendere il Movimento Semilla, il partito del presidente eletto. Decisione poi revocata dal Tribunale supremo elettorale del Guatemala (Tse). “Come presidente eletto, mi rivolgo a questi funzionari per chiedere che si dimettano immediatamente dalle loro posizioni, che cessi questo attacco alla Costituzione e che cessino questa persecuzione comandata da gruppi ed élite mafiosi. Solo la loro rinuncia all’incarico consentirà di garantire l’ordine costituzionale del Paese”, ha dichiarato Arevalo. “Abbiamo informato il presidente Alejandro Giammattei che sospenderemo temporaneamente la nostra partecipazione al processo amministrativo di transizione fino a quando non verranno ristabilite le condizioni politiche e istituzionali necessarie”, ha aggiunto. (segue) (Was)