Americhe: Osa, Almagro presenta oggi nuovo rapporto su situazione in Guatemala (4)

- Decisione che veniva revocata in breve dal Tse. Il plenum del tribunale elettorale ha infatti riconosciuto che l'iniziativa del Registro civile era in linea con quanto richiesto dalla magistratura inquirente per un caso di presunta irregolarità nell'iscrizione dei membri del partito, ma ha al contempo stabilito che "non risulta ragionevole né prudente" sospendere "la personalità giuridica delle organizzazioni politiche, essendo queste, secondo legge e dottrina, la base elettorale del Guatemala". Arevalo denuncia ora l'ordine di aprire alcune delle cassette che conservano i voti espressi al primo turno delle elezioni, nel tentativo di "annullare la volontà popolare". (segue) (Was)